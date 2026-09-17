Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-3.0, 3,0 мм, 240 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
3
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
В наличии
Код товара: 742652
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 890 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
3
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, кг.
1.74
Описание товара Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-3.0, 3,0 мм, 240 м
Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР помогут поддерживать рабочую готовность техники и подходят для задач, где важны точность и стабильный результат. Леска с сечением в форме звезды и диаметром 3 мм рассчитана на интенсивную работу: такая форма эффективно справляется с растительностью, а максимальный диаметр 3 мм обеспечивает уверенное скашивание. Пластиковая катушка и корпус из нейлона сочетают практичность и небольшой вес. Надёжный аксессуар для регулярного использования в саду и на участке.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
3
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР помогут поддерживать рабочую готовность техники и подходят для задач, где важны точность и стабильный результат. Леска с сечением в форме звезды и диаметром 3 мм рассчитана на интенсивную работу: такая форма эффективно справляется с растительностью, а максимальный диаметр 3 мм обеспечивает уверенное скашивание. Пластиковая катушка и корпус из нейлона сочетают практичность и небольшой вес. Надёжный аксессуар для регулярного использования в саду и на участке.
Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-3.0, 3,0 мм, 240 м - стоимость товара 2890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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