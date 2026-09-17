Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
В наличии
Код товара: 742651
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 860 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, кг.
1.96
Описание товара Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м
Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР — практичное решение для комплектации триммера. Леска с сечением в форме звезды и диаметром 2,4 мм подходит для задач, где важна заданная форма сечения и стандартный размер. Катушка выполнена из пластика, корпус — из нейлона. Надёжное сочетание материалов для удобного использования в работе с триммером.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР — практичное решение для комплектации триммера. Леска с сечением в форме звезды и диаметром 2,4 мм подходит для задач, где важна заданная форма сечения и стандартный размер. Катушка выполнена из пластика, корпус — из нейлона. Надёжное сочетание материалов для удобного использования в работе с триммером.
Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м - стоимость товара 2860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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