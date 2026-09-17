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Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м

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Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742649
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, кг.
2.96

Описание товара Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м

Комплектующие ЗУБР для триммеров с леской диаметром 2,4 мм — практичный вариант для оснащения и замены расходного элемента. Круглое сечение обеспечивает универсальность применения, а нейлоновый материал сочетает лёгкость и удобство в работе. Подходят для поддержания триммера в готовности к использованию.

Отзывы о товаре Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектующие ЗУБР для триммеров с леской диаметром 2,4 мм — практичный вариант для оснащения и замены расходного элемента. Круглое сечение обеспечивает универсальность применения, а нейлоновый материал сочетает лёгкость и удобство в работе. Подходят для поддержания триммера в готовности к использованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м - стоимость товара 2860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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