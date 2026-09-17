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Мотоблок с понижающей передчей STEHER GT-430 L, 5150 Вт, 7 л.с купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок с понижающей передчей STEHER GT-430 L, 5150 Вт, 7 л.с

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб. 
Начислим 420 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотоблок с понижающей передчей STEHER GT-430 L, 5150 Вт, 7 л.с
26 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Размеры в упаковке, см
80х70х60
Вес, кг.
79

Описание товара Мотоблок с понижающей передчей STEHER GT-430 L, 5150 Вт, 7 л.с

Мотоблок с понижающей передчей STEHER GT-430 L, 5150 Вт, 7 л.с

Отзывы о товаре Мотоблок с понижающей передчей STEHER GT-430 L, 5150 Вт, 7 л.с




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Характеристики
Бренд
STEHER
Описание
Мотоблок с понижающей передчей STEHER GT-430 L, 5150 Вт, 7 л.с
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок с понижающей передчей STEHER GT-430 L, 5150 Вт, 7 л.с - этот товар вы можете купить по цене 26220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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