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Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м

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Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 1
Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 1
  • Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м
1 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х22
Вес, кг.
1.13

Описание товара Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м

Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, бесшумная леска не создает вибрации во время работы -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: витой квадрат -Длина: 240 м

Отзывы о товаре Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, бесшумная леска не создает вибрации во время работы -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: витой квадрат -Длина: 240 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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