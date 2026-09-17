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Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м

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Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м - фото 1
Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
3
  • Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м - фото 1
  • Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742634
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х22
Вес, кг.
1.13

Описание товара Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м

Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, с быстрорежущим профилем леска будет работать долго и эффективно -Диаметр: 3.0 мм -Сечение: звезда -Длина: 240 м

Отзывы о товаре Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, с быстрорежущим профилем леска будет работать долго и эффективно -Диаметр: 3.0 мм -Сечение: звезда -Длина: 240 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1540 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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