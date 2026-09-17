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Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м

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Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 1
Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 1
  • Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х22
Вес, кг.
1.13

Описание товара Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м

Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, с быстрорежущим профилем леска будет работать долго и эффективно -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: звезда -Длина: 240 м

Отзывы о товаре Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, с быстрорежущим профилем леска будет работать долго и эффективно -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: звезда -Длина: 240 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м - стоимость товара 1150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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