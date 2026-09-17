Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-05, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 5 м, КГ, 3 гн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
3
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
5
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 742629
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
3
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
5
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х7
Вес, г.
608
Описание товара Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-05, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 5 м, КГ, 3 гн
Силовой удлинитель ЗУБР КГ 325-Ш3 5 м, 4000 Вт, 3 гнезда 55024-05 предназначен для подключения электрических приборов, которые находятся на удалении от основного источника сети. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Позволяет выполнять работы в любое время года. Надежное крепление кабеля к клеммам, предотвращает нагрев и искрение.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
3
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
5
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Силовой удлинитель ЗУБР КГ 325-Ш3 5 м, 4000 Вт, 3 гнезда 55024-05 предназначен для подключения электрических приборов, которые находятся на удалении от основного источника сети. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Позволяет выполнять работы в любое время года. Надежное крепление кабеля к клеммам, предотвращает нагрев и искрение.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-05, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 5 м, КГ, 3 гн – стоимость товара 1370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-05, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 5 м, КГ, 3 гн