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Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ

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Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 1
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 2
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 3
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 4
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 1
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 2
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 3
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 4
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742626
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ
3 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х9
Вес, кг.
3.1

Описание товара Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ

ЗУБР Удлинитель-шнур "КГ 325-Ш", 30 м, 4000 Вт, 1 гнездо, IP44, КГ 3х2,5 мм2, 55017-30 используется для подключения электроприборов на улице, в гараже или дома. Система защиты IP44 позволяет использовать шнур в запыленных помещениях или на открытом пространстве. Заземляющий контакт обезопасит пользователя от поражения электрическим током во время эксплуатации. КГ провод имеет рабочую температуру от -40°С до +40°С, устойчив к перегибам и ударам.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Удлинитель-шнур "КГ 325-Ш", 30 м, 4000 Вт, 1 гнездо, IP44, КГ 3х2,5 мм2, 55017-30 используется для подключения электроприборов на улице, в гараже или дома. Система защиты IP44 позволяет использовать шнур в запыленных помещениях или на открытом пространстве. Заземляющий контакт обезопасит пользователя от поражения электрическим током во время эксплуатации. КГ провод имеет рабочую температуру от -40°С до +40°С, устойчив к перегибам и ударам.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-30, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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