Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-20, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 20 м, КГ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб.
В наличии
Код товара: 742625
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х7
Вес, кг.
2.1
Описание товара Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-20, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 20 м, КГ
Удлинитель-шнур ЗУБР "КГ 325-Ш", 20 м, 4000 Вт, 1 гнездо, IP44, КГ 3х2,5 мм2, 55017-20 рассчитан на подключение одного электроприбора на удаленном расстоянии от основного источника питания. Противопожарная оболочка каждой жилы защищает от распространения огня. Длина кабеля 20 метров. Провод КГ позволяет использовать удлинитель на морозе до -40°С, в агрессивных средах, устойчив к ударам и деформациям.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Удлинитель-шнур ЗУБР "КГ 325-Ш", 20 м, 4000 Вт, 1 гнездо, IP44, КГ 3х2,5 мм2, 55017-20 рассчитан на подключение одного электроприбора на удаленном расстоянии от основного источника питания. Противопожарная оболочка каждой жилы защищает от распространения огня. Длина кабеля 20 метров. Провод КГ позволяет использовать удлинитель на морозе до -40°С, в агрессивных средах, устойчив к ударам и деформациям.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш IP44 55017-20, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 20 м, КГ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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