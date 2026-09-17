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Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ

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Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 1
Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 2
Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 3
Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 4
Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 5
Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
10
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 1
  • Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 2
  • Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 3
  • Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 4
  • Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 5
  • Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
10
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х24
Вес, г.
930

Описание товара Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ

Удлинитель-шнур предназначен для подключения электрических приборов, которые находится на удалении от основного источника сети. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40 градусов Цельсия, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Позволяет выполнять работы в любое время года.



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Отзывы о товаре Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
10
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель-шнур предназначен для подключения электрических приборов, которые находится на удалении от основного источника сети. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40 градусов Цельсия, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Позволяет выполнять работы в любое время года.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель силовой-шнур Stayer RC-315 IP44 55026-10, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 10 м, КГ - по цене 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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