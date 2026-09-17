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Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400

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Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 1
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 2
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 3
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 4
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 1
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 2
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 3
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 4
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб. 
Начислим 311 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742617
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400
19 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х21
Вес, кг.
13.7

Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400

Удлинитель на катушке KRAFTOOL 55086-50_z01 — предназначен для подключения бытовых электрических приборов, расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40градусов, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Надёжная стальная катушка для профессионального использования. Обеспечивает повышенную электробезопасность. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник, защищающий шнур от перегибов и истирания. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель на катушке KRAFTOOL 55086-50_z01 — предназначен для подключения бытовых электрических приборов, расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40градусов, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Надёжная стальная катушка для профессионального использования. Обеспечивает повышенную электробезопасность. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник, защищающий шнур от перегибов и истирания. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-50_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 50м 400 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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