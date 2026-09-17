Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-30, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 30м 4000Вт IP4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб.
В наличии
Код товара: 742613
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
серый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х22
Вес, кг.
7.21
Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-30, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 30м 4000Вт IP4
Удлинитель на катушке KRAFTOOL 55089-30 — предназначен для подключения бытовых электрических приборов, расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надёжную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник, защищающий шнур от перегибов и истирания. Термопредохранитель для безопасной работы. Устойчивая металлическая стойка.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
серый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Удлинитель на катушке KRAFTOOL 55089-30 — предназначен для подключения бытовых электрических приборов, расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надёжную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник, защищающий шнур от перегибов и истирания. Термопредохранитель для безопасной работы. Устойчивая металлическая стойка.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-30, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 30м 4000Вт IP4 - стоимость товара 9000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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