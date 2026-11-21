Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м,
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 742610
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 950 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
2.8
Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м,
Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м,
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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м,
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, - стоимость товара 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м,