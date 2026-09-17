Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб.
В наличии
Код товара: 742607
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х25х20
Вес, кг.
3.42
Описание товара Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитСиловой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 35...
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитСиловой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитСиловой удлинитель на катушке Stayer S-225 55070-50, 3750 Вт, 2 ...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитСиловой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитСиловой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077...
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитСиловой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 В...
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитСиловой удлинитель на катушке Stayer М-325 IP44 55064-50, 4000 В...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитСиловой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-20...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитСиловой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30...
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитСиловой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-50...
-
В наличииЦена 5 830 руб.1458 руб. в СплитСиловой удлинитель на стальной катушке ЗУБР ПВС-325 IP44 55102-5...
-
В наличииЦена 6 340 руб.1585 руб. в СплитСиловой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076...
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м - данный товар вы можете купить по цене 3740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м