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Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС

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Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 1
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 2
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 3
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 4
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 5
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 6
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 7
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 8
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 1
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 2
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 3
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 4
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 5
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 6
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 7
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 8
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742604
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на катушке - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х21
Вес, кг.
2.28

Описание товара Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС

Силовой удлинитель на катушке ЗУБР 55081-30_z01, применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования, как в помещении, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение. Заземляющая жила обеспечивает повышенную электробезопасность. Надежное крепление кабеля к клеммам, предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на катушке - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР 55081-30_z01, применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования, как в помещении, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение. Заземляющая жила обеспечивает повышенную электробезопасность. Надежное крепление кабеля к клеммам, предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-315 IP44 55081-30_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, ПВС - данный товар вы можете купить по цене 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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