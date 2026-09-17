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Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов

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Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 1
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 2
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 3
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 4
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 5
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 6
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 7
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Комплектация
Кернер (№1, №2) - 2 шт. Добойник - 3 шт. Зубило - 3 шт. Крейцмейсель - 1 шт. Выколотка (1. 5, 3, 4, 5, 6, 8 мм) - 6 шт. Чертилка - 1 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
  • Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 1
  • Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 2
  • Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 3
  • Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 4
  • Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 5
  • Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 6
  • Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 7
  • Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов
2 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Комплектация
Кернер (№1, №2) - 2 шт. Добойник - 3 шт. Зубило - 3 шт. Крейцмейсель - 1 шт. Выколотка (1. 5, 3, 4, 5, 6, 8 мм) - 6 шт. Чертилка - 1 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество зубил, шт
3
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов

Набор высококачественных зубил и кернеров. Произведены из хромованадиевой стали. Шестигранный профиль для повышенных нагрузков. Закалены



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
16
Комплектация
Кернер (№1, №2) - 2 шт. Добойник - 3 шт. Зубило - 3 шт. Крейцмейсель - 1 шт. Выколотка (1. 5, 3, 4, 5, 6, 8 мм) - 6 шт. Чертилка - 1 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество зубил, шт
3
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор высококачественных зубил и кернеров. Произведены из хромованадиевой стали. Шестигранный профиль для повышенных нагрузков. Закалены


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор шестигранных зубил и кернеров в чехле ЗУБР 21070-H16, 16 предметов - данный товар вы можете купить по цене 2670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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