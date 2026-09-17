Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Зубило (16 х 150, 20 х 200, 25 х 250, 30 х 300 мм) - 4 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 742579
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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2 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Зубило (16 х 150, 20 х 200, 25 х 250, 30 х 300 мм) - 4 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество зубил, шт
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х4х3
Вес, кг.
1.87
Описание товара Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета. Усиленное зубило. Двутавровый профиль для усиления конструкции. Хромированное покрытие защищает от коррозии.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
4
Комплектация
Зубило (16 х 150, 20 х 200, 25 х 250, 30 х 300 мм) - 4 шт. Чехол для хранения - 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество зубил, шт
4
Страна производитель
Китай
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета. Усиленное зубило. Двутавровый профиль для усиления конструкции. Хромированное покрытие защищает от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор слесарных зубил по металлу ЗУБР Двутавр 2104-H4, 4 предмета - этот товар вы можете купить по цене 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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