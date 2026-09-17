Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 742578
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 830 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
профессиональный
Тип сечения
овал
Материал основания
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х89х9
Вес, кг.
2.81
Описание товара Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм
Усиленный лом-гвоздодер 900 мм STAYER PROFI 21643-90_z01 является профессиональным ручным инструментом, который предназначен для проведения демонтажных работ: разборки различных конструкций, извлечения скоб и гвоздей. Изделие обладает собой прочностью, так как его кованный корпус имеет усиленную конструкцию и овальное сечение 22х12 мм. Лом-гвоздодер полностью выполнен из прочной и качественной инструментальной стали, которая способствует более продолжительному сроку службы инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 740 руб. 2 540 руб.435 руб. в СплитКлюч разводной KRAFTOOL SlimWide, 200/38 (27258-20)
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитСиловой разводной ключ Kraftool T-REX 27254-25, 250/43 мм
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитУсиленный двуручный заклепочник Stayer HERCULES-64 3106_z01, 3,2...
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитПрямые удлинённые ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL,...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНожницы по металлу PIRANHA,усиленные,255 мм,прямой и правый рез,...
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитНожницы KRAFTOOL BULLDOG, 250 мм, многофункциональные прямые тех...
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитДвутавровый лом-гвоздодер Kraftool GRAND 21900-90, 30 ? 17 мм, 9...
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитКирка Stayer 20179-10, 1000 г
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитРазводной ключ Stayer MAXFORCE 2725-37, 375/43 мм
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитКувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-8, 8 кг
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитЦельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН...
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитТиски слесарные MIRAX 100 мм, (32471-10)
Бренд
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
профессиональный
Тип сечения
овал
Материал основания
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Усиленный лом-гвоздодер 900 мм STAYER PROFI 21643-90_z01 является профессиональным ручным инструментом, который предназначен для проведения демонтажных работ: разборки различных конструкций, извлечения скоб и гвоздей. Изделие обладает собой прочностью, так как его кованный корпус имеет усиленную конструкцию и овальное сечение 22х12 мм. Лом-гвоздодер полностью выполнен из прочной и качественной инструментальной стали, которая способствует более продолжительному сроку службы инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм - стоимость товара 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лом-гвоздодер Stayer Hercules 21643-90_z01, 28 ? 14 мм, 900 мм