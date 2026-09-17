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Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов

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Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото 1
Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото 2
Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото 3
Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор высококачественных зубил и кернеров
  • Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото 1
  • Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото 2
  • Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото 3
  • Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов
1 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор высококачественных зубил и кернеров
Упаковка
блистер
Количество зубил, шт
3
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х15
Вес, г.
910

Описание товара Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов

Набор зубил и кернеров STAYER HERCULES 21077-H12, предназначен для рубки или раскалывания различных материалов, накернивания насечек. Всего 12 предметов: Кернеры (автоматические): №1 (6 мм) и №2 (8 мм) — по 1 штуке каждого, итого 2 шт. Добойник: 2 мм — 1 шт. Слесарные зубила: 10 мм, 13 мм, 16 мм — по 1 штуке каждого, итого 3 шт. Выколотки: 1,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм — по 1 штуке каждого, итого 6 шт.



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Отзывы о товаре Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
12
Комплектация
Набор высококачественных зубил и кернеров
Упаковка
блистер
Количество зубил, шт
3
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор зубил и кернеров STAYER HERCULES 21077-H12, предназначен для рубки или раскалывания различных материалов, накернивания насечек. Всего 12 предметов: Кернеры (автоматические): №1 (6 мм) и №2 (8 мм) — по 1 штуке каждого, итого 2 шт. Добойник: 2 мм — 1 шт. Слесарные зубила: 10 мм, 13 мм, 16 мм — по 1 штуке каждого, итого 3 шт. Выколотки: 1,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм — по 1 штуке каждого, итого 6 шт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 21077-H12, 12 предметов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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