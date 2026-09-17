Строительный лом СИБИН 2182-15, 1500 мм, диаметр 25 мм
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Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 742571
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал основания
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.52х0.03х0.03
Вес, кг.
5.54
Описание товара Строительный лом СИБИН 2182-15, 1500 мм, диаметр 25 мм
Строительный лом СИБИН 2182-15 обладает высокой прочностью и оптимальной толщиной, что позволяет использовать его в качестве рычага. Инструмент подойдет для подъема тяжестей, демонтажа кладки и бетонных конструкций.
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Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал основания
сталь
Длина, мм
1500
Страна производитель
Россия
Строительный лом СИБИН 2182-15 обладает высокой прочностью и оптимальной толщиной, что позволяет использовать его в качестве рычага. Инструмент подойдет для подъема тяжестей, демонтажа кладки и бетонных конструкций.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Строительный лом СИБИН 2182-15, 1500 мм, диаметр 25 мм - этот товар вы можете купить по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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