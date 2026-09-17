Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-90, 900 мм, монтажный лом
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
В наличии
Код товара: 742566
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х5х2
Вес, кг.
2.15
Описание товара Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-90, 900 мм, монтажный лом
Монтировка-лом ЗУБР 21803-90, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Профессиональный инструмент для демонтажных работ «ЗУБР» выдерживает длительные высокие нагрузки, обладает высоким ресурсом, имеет длительный срок службы и обеспечивает качественную работу. Специальная шестигранная форма корпуса, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, выдерживает высокие нагрузки. Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей.
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Бренд
Тип инструмента
Лом
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
шестигранный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Монтировка-лом ЗУБР 21803-90, предназначен для демонтажа различных механизмов, конструкций, деталей. Профессиональный инструмент для демонтажных работ «ЗУБР» выдерживает длительные высокие нагрузки, обладает высоким ресурсом, имеет длительный срок службы и обеспечивает качественную работу. Специальная шестигранная форма корпуса, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, выдерживает высокие нагрузки. Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Монтировка-лом ЗУБР Титан 21803-90, 900 мм, монтажный лом - стоимость товара 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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