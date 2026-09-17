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Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг

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Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 1
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 2
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 3
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 4
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 5
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 6
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 7
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 8
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 9
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 10
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 11
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 12
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 13
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 14
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 15
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 16
Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 1
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 2
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 3
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 4
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 5
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 6
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 7
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 8
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 9
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 10
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 11
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 12
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 13
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 14
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 15
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 16
  • Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
730
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х16х7
Вес, кг.
8.7

Описание товара Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг

Кувалда Терминатор - удлиненная цельностальная, голова и рукоятка выполнены из закаленной стали 45. Обрезиненная маслобензостойкая рукоятка, выдерживает суровые условия эксплуатации до - 40 ? Кувалда Терминатор - выбор настоящих профессионалов.



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Отзывы о товаре Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
сталь
Длина, мм
730
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда Терминатор - удлиненная цельностальная, голова и рукоятка выполнены из закаленной стали 45. Обрезиненная маслобензостойкая рукоятка, выдерживает суровые условия эксплуатации до - 40 ? Кувалда Терминатор - выбор настоящих профессионалов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-6, 6 кг - данный товар вы можете купить по цене 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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