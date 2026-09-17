Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-8_z03, 8 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 742522
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.19х0.1
Вес, кг.
9.2
Описание товара Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-8_z03, 8 кг
Кувалда с удлиненной фиберглассовой рукоятью 8 кг Stayer Hercules-XL 20110-8_z03 – слесарный инструмент ударного типа, предназначена для демонтажа строительных объектов из бетона, камня и кирпича. Стальной кованый боек прошел индукционную закалку до твердости 50-58 HRC. Двухкомпонентная рукоять из фибергласса с прорезиненным нескользящим покрытием снижает вибрацию и уменьшает нагрузку на руки. Удлиненная рукоять 900 мм обеспечивает высокую мощность ударов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Кувалда с удлиненной фиберглассовой рукоятью 8 кг Stayer Hercules-XL 20110-8_z03 – слесарный инструмент ударного типа, предназначена для демонтажа строительных объектов из бетона, камня и кирпича. Стальной кованый боек прошел индукционную закалку до твердости 50-58 HRC. Двухкомпонентная рукоять из фибергласса с прорезиненным нескользящим покрытием снижает вибрацию и уменьшает нагрузку на руки. Удлиненная рукоять 900 мм обеспечивает высокую мощность ударов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-8_z03, 8 кг - по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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