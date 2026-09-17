Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
В наличии
Код товара: 742521
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.2х0.17
Вес, кг.
7.36
Описание товара Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг
Кувалда STAYER Hercules 6 кг с удлинённой рукояткой 20110-6_z03 предназначена для выполнения монтажных и демонтажных, слесарно-монтажных работ. Прочное крепление головы Антивибрационная технология (АВТ) Кованая голова Рельефное противоскользящее покрытие рукоятки Фибергласовая рукоятка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Кувалда STAYER Hercules 6 кг с удлинённой рукояткой 20110-6_z03 предназначена для выполнения монтажных и демонтажных, слесарно-монтажных работ. Прочное крепление головы Антивибрационная технология (АВТ) Кованая голова Рельефное противоскользящее покрытие рукоятки Фибергласовая рукоятка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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