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Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг

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Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - фото 1
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - фото 2
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - фото 3
Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
металл, резина
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - фото 1
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - фото 2
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - фото 3
  • Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742516
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
металл, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
720
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х19х8
Вес, кг.
10.1

Описание товара Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг

Цельностальная кувалда СИБИН с удлинённой рукояткой 8 кг, 720 мм 20132-8 - это надежный инструмент для слесарных работ. Применяются для монтажных, демонтажных и слесарных работ. Неразъёмное сварное соединение головы с рукояткой Изготовлены из высоко качественной стали СТ 45Х Стальная обрезиненная рукоятка эргономичной формы для надёжного хвата и отдачи при работе Антивибрационное утолщение у основания рукоятки Специальное утолщение в конце рукоятки для дополнительной защиты от выскальзывания Отверстие для подвеса



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Отзывы о товаре Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
круглый
Тип сечения
круг
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
металл, резина
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
720
Страна производитель
Россия
Описание
Цельностальная кувалда СИБИН с удлинённой рукояткой 8 кг, 720 мм 20132-8 - это надежный инструмент для слесарных работ. Применяются для монтажных, демонтажных и слесарных работ. Неразъёмное сварное соединение головы с рукояткой Изготовлены из высоко качественной стали СТ 45Х Стальная обрезиненная рукоятка эргономичной формы для надёжного хвата и отдачи при работе Антивибрационное утолщение у основания рукоятки Специальное утолщение в конце рукоятки для дополнительной защиты от выскальзывания Отверстие для подвеса


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цельностальная кувалда с удлинённой обрезиненной рукояткой СИБИН 20132-8, 720 мм, 8 кг - по цене 2880 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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