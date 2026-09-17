Top.Mail.Ru
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 1
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 2
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 3
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 4
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 1
  • Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 2
  • Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 3
  • Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 4
  • Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.18х0.16
Вес, кг.
5.21

Описание товара Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг

Откройте для себя мощь и надёжность с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-4_z03. Этот инструмент оснащён удлинённой рукояткой длиной 650 мм из прочного фибергласса, обеспечивающей уверенный захват и уменьшающей усталость при работе. Стальная голова весом 4 кг и квадратной формы гарантирует высокую эффективность и долговечность при выполнении самых тяжёлых задач. Идеальный выбор для профессионалов, требующих максимальной производительности и надёжности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощь и надёжность с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-4_z03. Этот инструмент оснащён удлинённой рукояткой длиной 650 мм из прочного фибергласса, обеспечивающей уверенный захват и уменьшающей усталость при работе. Стальная голова весом 4 кг и квадратной формы гарантирует высокую эффективность и долговечность при выполнении самых тяжёлых задач. Идеальный выбор для профессионалов, требующих максимальной производительности и надёжности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2690 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...