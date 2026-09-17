Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 742506
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.18х0.16
Вес, кг.
5.21
Описание товара Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг
Откройте для себя мощь и надёжность с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-4_z03. Этот инструмент оснащён удлинённой рукояткой длиной 650 мм из прочного фибергласса, обеспечивающей уверенный захват и уменьшающей усталость при работе. Стальная голова весом 4 кг и квадратной формы гарантирует высокую эффективность и долговечность при выполнении самых тяжёлых задач. Идеальный выбор для профессионалов, требующих максимальной производительности и надёжности.
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Страна производитель
Китай
Откройте для себя мощь и надёжность с кувалдой ЗУБР Профессионал 20111-4_z03. Этот инструмент оснащён удлинённой рукояткой длиной 650 мм из прочного фибергласса, обеспечивающей уверенный захват и уменьшающей усталость при работе. Стальная голова весом 4 кг и квадратной формы гарантирует высокую эффективность и долговечность при выполнении самых тяжёлых задач. Идеальный выбор для профессионалов, требующих максимальной производительности и надёжности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2690 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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