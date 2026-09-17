Универсальная струбцина Kraftool Universal UF-400/8 32018-080-400, 80 ? 400 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 742471
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х26х9
Вес, г.
878
Описание товара Универсальная струбцина Kraftool Universal UF-400/8 32018-080-400, 80 ? 400 мм
Универсальная F-образная струбцина UF-400/8 Kraftool Universal 32018-080-400 применяется при выполнении сборочных, столярных и слесарных работах, помогает прочно фиксировать различные детали при их обработке и монтаже. Изделие выдерживает высокие нагрузки при зажатии и фиксации деталей. Материал струбцины - прочная инструментальная сталь, которая обеспечивает надежность и долговечность инструмента. Струбцина оснащена рычажно-поворотной рукояткой, которая позволяет работать инструментом с большим комфортом. Благодаря своей конструкции, струбцина обеспечивает равномерное давление и устойчивость, что делает её незаменимым инструментом в мастерских, на производстве и в быту.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Универсальная F-образная струбцина UF-400/8 Kraftool Universal 32018-080-400 применяется при выполнении сборочных, столярных и слесарных работах, помогает прочно фиксировать различные детали при их обработке и монтаже. Изделие выдерживает высокие нагрузки при зажатии и фиксации деталей. Материал струбцины - прочная инструментальная сталь, которая обеспечивает надежность и долговечность инструмента. Струбцина оснащена рычажно-поворотной рукояткой, которая позволяет работать инструментом с большим комфортом. Благодаря своей конструкции, струбцина обеспечивает равномерное давление и устойчивость, что делает её незаменимым инструментом в мастерских, на производстве и в быту.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Универсальная струбцина Kraftool Universal UF-400/8 32018-080-400, 80 ? 400 мм - по цене 2620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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