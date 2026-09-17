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Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм

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Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - фото 1
Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - фото 2
Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - фото 3
Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - фото 1
  • Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - фото 2
  • Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - фото 3
  • Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм
3 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
795
Длина рабочего стола, мм
605
Регулировка высоты
нет
Складной
да
Цвет
красный
Ширина рабочего стола, мм
240
Диаметр режущего диска, мм
0
Диаметр посадочного отверстия
19
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х19х14
Вес, кг.
7.15

Описание товара Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм

Компактный и яркий столярный верстак ЗУБР станет отличным помощником для работы как в мастерской, так и на даче. Благодаря складной конструкции его легко транспортировать и убирать, когда он не нужен — экономия пространства очевидна. При весе всего 6,8 кг верстак выдерживает нагрузку до 150 кг, что позволяет без опасений работать даже с тяжелыми заготовками. Рабочая поверхность длиной 605 мм и шириной 240 мм подойдет для многих видов работ, а яркий красный цвет не затеряется в любом помещении. Высота в 795 мм обеспечивает удобство в работе стоя. Диаметр посадочного отверстия в 19 мм позволяет использовать соответствующую оснастку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
150
Высота стола, мм
795
Длина рабочего стола, мм
605
Регулировка высоты
нет
Складной
да
Цвет
красный
Ширина рабочего стола, мм
240
Диаметр режущего диска, мм
0
Диаметр посадочного отверстия
19
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Развернуть
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
столярный верстак
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и яркий столярный верстак ЗУБР станет отличным помощником для работы как в мастерской, так и на даче. Благодаря складной конструкции его легко транспортировать и убирать, когда он не нужен — экономия пространства очевидна. При весе всего 6,8 кг верстак выдерживает нагрузку до 150 кг, что позволяет без опасений работать даже с тяжелыми заготовками. Рабочая поверхность длиной 605 мм и шириной 240 мм подойдет для многих видов работ, а яркий красный цвет не затеряется в любом помещении. Высота в 795 мм обеспечивает удобство в работе стоя. Диаметр посадочного отверстия в 19 мм позволяет использовать соответствующую оснастку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Складной столярный верстак ЗУБР М-500 38726, 605 ? 635 ? 795 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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