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Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, см
41х19х17
Вес, кг.
3.6

Описание товара Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов

Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов



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Отзывы о товаре Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H18_z01, 6 - 32 мм, 18 предметов - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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