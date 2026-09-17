Набор: насадка-ножницы по металлу ЗУБР Сверчок 23294, набор в кейсе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
190
Ширина, мм
115
Комплектация
Насадка-ножницы – 1 шт. Запасные части: матрица, пуансон. Кейс – 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
В наличии
Код товара: 742394
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 300 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
190
Ширина, мм
115
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Насадка-ножницы – 1 шт. Запасные части: матрица, пуансон. Кейс – 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х6
Вес, г.
870
Описание товара Набор: насадка-ножницы по металлу ЗУБР Сверчок 23294, набор в кейсе
Профессиональный точный рез гофрированного и листового металла ЗУБР Сверчок 23294. -Режущая способность по нержавеющей стали: 1,2 мм -Режущая способность по меди/алюминию/пластику/фиберглассу/фанере: 2,0 мм
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Бренд
Тип товара
Насадка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
Сталь
Диаметр, мм
4.2
Минимальный диаметр, мм
1.2
Максимальный диаметр, мм
2
Длина, мм
190
Ширина, мм
115
Количество предметов в комплекте
3
Комплектация
Насадка-ножницы – 1 шт. Запасные части: матрица, пуансон. Кейс – 1 шт.
Страна производитель
Китай
Профессиональный точный рез гофрированного и листового металла ЗУБР Сверчок 23294. -Режущая способность по нержавеющей стали: 1,2 мм -Режущая способность по меди/алюминию/пластику/фиберглассу/фанере: 2,0 мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор: насадка-ножницы по металлу ЗУБР Сверчок 23294, набор в кейсе - купить по цене 2300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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