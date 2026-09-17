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Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм

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Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм - фото 1
Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм - фото 2
Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм - фото 1
  • Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм - фото 2
  • Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х15
Вес, г.
220

Описание товара Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм

Правые усиленные ножницы 190 мм Compact Kraftool 2326-R применяются для точного реза сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов. Уникальная компактная конструкция позволяет работать в труднодоступных местах, вырезать отверстия минимального радиуса.



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Отзывы о товаре Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
190
Страна производитель
Китай
Описание
Правые усиленные ножницы 190 мм Compact Kraftool 2326-R применяются для точного реза сталей повышенной твердости, нержавеющей стали и цветных металлов. Уникальная компактная конструкция позволяет работать в труднодоступных местах, вырезать отверстия минимального радиуса.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool Compact 2326-R, 190 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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