Многофункциональная струбцина для направляющих шин Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-300, 300 ? 66 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
66
Минимальный диаметр, мм
300
Максимальный диаметр, мм
450
Длина, мм
460
Ширина, мм
166
Комплектация
Многофункциональная струбцина - 1шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
В наличии
Код товара: 742367
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
66
Минимальный диаметр, мм
300
Максимальный диаметр, мм
450
Длина, мм
460
Ширина, мм
166
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Многофункциональная струбцина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Многофункциональная струбцина для направляющих шин Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-300, 300 ? 66 мм
Многозадачный профессиональный зажимной инструмент Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-300. Преимущества: Многофункциональная струбцина 5 в 1: Clamp - быстрозажимная пистолетная струбцина, Spreader - работа на сжатие и распор, T-track vertical быстрозажимная струбцина для направляющих шин T-track horizontal - Горизонтальный зажим в пазах T-track MFT - сечение рейки подходит для использования своместно с отверстиями ?Dog holes?, Двутавровая рейка из выскогоуглеродистой стали Корпус из армированного полиамида
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
66
Минимальный диаметр, мм
300
Максимальный диаметр, мм
450
Длина, мм
460
Ширина, мм
166
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Многофункциональная струбцина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Многозадачный профессиональный зажимной инструмент Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-300. Преимущества: Многофункциональная струбцина 5 в 1: Clamp - быстрозажимная пистолетная струбцина, Spreader - работа на сжатие и распор, T-track vertical быстрозажимная струбцина для направляющих шин T-track horizontal - Горизонтальный зажим в пазах T-track MFT - сечение рейки подходит для использования своместно с отверстиями ?Dog holes?, Двутавровая рейка из выскогоуглеродистой стали Корпус из армированного полиамида
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Многофункциональная струбцина для направляющих шин Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-300, 300 ? 66 мм - купить по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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