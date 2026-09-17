Многофункциональная струбцина для направляющих шин Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-150, 150 ? 66 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
66
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
300
Длина, мм
300
Ширина, мм
160
Комплектация
Многофункциональная струбцина - 1шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
В наличии
Код товара: 742366
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Загружаем...
1 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
66
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
300
Длина, мм
300
Ширина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Многофункциональная струбцина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Многофункциональная струбцина для направляющих шин Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-150, 150 ? 66 мм
Многозадачный профессиональный зажимной инструмент Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-150. Преимущества: Многофункциональная струбцина 5 в 1: Clamp - быстрозажимная пистолетная струбцина, Spreader - работа на сжатие и распор, T-track vertical быстрозажимная струбцина для направляющих шин T-track horizontal - Горизонтальный зажим в пазах T-track MFT - сечение рейки подходит для использования своместно с отверстиями ?Dog holes?, Двутавровая рейка из выскогоуглеродистой стали Корпус из армированного полиамида
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Материал
сталь, пластик
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
66
Минимальный диаметр, мм
150
Максимальный диаметр, мм
300
Длина, мм
300
Ширина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Многофункциональная струбцина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Многозадачный профессиональный зажимной инструмент Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-150. Преимущества: Многофункциональная струбцина 5 в 1: Clamp - быстрозажимная пистолетная струбцина, Spreader - работа на сжатие и распор, T-track vertical быстрозажимная струбцина для направляющих шин T-track horizontal - Горизонтальный зажим в пазах T-track MFT - сечение рейки подходит для использования своместно с отверстиями ?Dog holes?, Двутавровая рейка из выскогоуглеродистой стали Корпус из армированного полиамида
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Многофункциональная струбцина для направляющих шин Kraftool KRAFTFLEX X5 32555-150, 150 ? 66 мм - стоимость товара 1570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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