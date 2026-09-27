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Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм

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Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм - фото 1
Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм - фото 1
  • Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 420 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм
10 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
200
Высота стола, мм
870
Длина рабочего стола, мм
1340
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
700
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
стол для торцовочных пил
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.3х0.27
Вес, кг.
21

Описание товара Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм

Стол для торцовочных пил ЗУБР — надёжная и практичная основа для любых задач. Благодаря впечатляющей максимальной нагрузке в 200 кг он легко выдержит крупногабаритную технику и массивные заготовки. Рабочая поверхность шириной 700 мм и длиной 1340 мм обеспечит простор для работы, а высота стола 870 мм сделает процесс максимально удобным. Вес столешницы — всего 18 кг, поэтому стол остаётся мобильным и не требует больших усилий при транспортировке. Продуманная регулировка высоты позволит подстроить рабочую зону под личный комфорт, а складная конструкция быстро освободит место в мастерской или гараже. Яркий синий цвет добавляет характер — такой стол не затеряется среди инструмента.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Стол
Max нагрузка на стол, кг
200
Высота стола, мм
870
Длина рабочего стола, мм
1340
Регулировка высоты
да
Складной
да
Цвет
синий
Ширина рабочего стола, мм
700
Диаметр режущего диска, мм
0
Скорость вращения шпинделя, об/мин
0
Потребляемая мощность
0
Развернуть
Ширина пропила
0
Потребляемая мощность, Вт
0
Тип оборудования
стол для торцовочных пил
Страна производитель
Китай
Описание
Стол для торцовочных пил ЗУБР — надёжная и практичная основа для любых задач. Благодаря впечатляющей максимальной нагрузке в 200 кг он легко выдержит крупногабаритную технику и массивные заготовки. Рабочая поверхность шириной 700 мм и длиной 1340 мм обеспечит простор для работы, а высота стола 870 мм сделает процесс максимально удобным. Вес столешницы — всего 18 кг, поэтому стол остаётся мобильным и не требует больших усилий при транспортировке. Продуманная регулировка высоты позволит подстроить рабочую зону под личный комфорт, а складная конструкция быстро освободит место в мастерской или гараже. Яркий синий цвет добавляет характер — такой стол не затеряется среди инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол для торцовочных пил ЗУБР СТ-1300 38783, 1340-3140 ? 700 ? 830 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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