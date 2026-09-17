Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-300, 300 ? 85 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 742345
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Загружаем...
2 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
85
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х16х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-300, 300 ? 85 мм
Cтрубцина быстрозажимная KRAFTOOL 32777-300, предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Для горизонтального и вертикального использования. Работа на сжатие и распор. Многозадачный профессиональный зажимной инструмент.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
85
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Cтрубцина быстрозажимная KRAFTOOL 32777-300, предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Для горизонтального и вертикального использования. Работа на сжатие и распор. Многозадачный профессиональный зажимной инструмент.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Многофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX X7 32777-300, 300 ? 85 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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