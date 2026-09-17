Top.Mail.Ru
Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 1
Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 2
Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 3
Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 4
Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор струбцин
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 1
  • Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 2
  • Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 3
  • Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 4
  • Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 980 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт.
13 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Набор струбцин
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Корпусная струбцина 1000/1150 - 2 шт; Корпусная струбцина 600/750 мм - 2 шт; Фиксатор струбцин ?Крест на крест? - 4 шт; Цилиндрический упор 19-20 мм - 4 шт; Упаковка
Материал инструмента
чугун, сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.29х0.19х0.14
Вес, кг.
1.3

Описание товара Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт.

Набор корпусных струбцин и принадлежностей KRAFTOOL 32240-H12, предназначен для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Надёжные струбцины KRAFTOOL GRAND с постоянно параллельными губками для всевозможных столярных работ (1000мм х 2шт и 600мм х 2шт). Работа на сжатие и на распор. Бережная фиксация заготовок благодаря мягким переставным накладкам. Высокая сила сжатия 600 кгс.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Набор струбцин
Вид струбцины
корпусная
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Корпусная струбцина 1000/1150 - 2 шт; Корпусная струбцина 600/750 мм - 2 шт; Фиксатор струбцин ?Крест на крест? - 4 шт; Цилиндрический упор 19-20 мм - 4 шт; Упаковка
Материал инструмента
чугун, сталь, пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
95
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Набор корпусных струбцин и принадлежностей KRAFTOOL 32240-H12, предназначен для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Надёжные струбцины KRAFTOOL GRAND с постоянно параллельными губками для всевозможных столярных работ (1000мм х 2шт и 600мм х 2шт). Работа на сжатие и на распор. Бережная фиксация заготовок благодаря мягким переставным накладкам. Высокая сила сжатия 600 кгс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор корпусных струбцин и принадлежностей Kraftool Grand SET-12 32240-H12, 1000 / 600 мм, 12 шт. - стоимость товара 13980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...