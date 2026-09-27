Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для режущего инструмента
Материал назначения
Дерево, Пластик
Крепление
зажим
Длина, мм
1530
Ширина, мм
72
Комплектация
Зажимная направляющая шина, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
В наличии
Код товара: 742302
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для режущего инструмента
Материал
алюминий, пластик, сталь
Материал назначения
Дерево, Пластик
Крепление
зажим
Длина, мм
1530
Ширина, мм
72
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зажимная направляющая шина, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.88х0.23х0.1
Вес, кг.
20
Описание товара Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная
Направляющая шина KRAFTOOL CG-150 1530 мм 32235-1.5 - профессиональный зажимной инструмент из авиационного алюминия, усиленный ребрами жёсткости. Имеет широкий спектр применения. Предназначена для использования в качестве направляющей для режущего инструмента.
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для режущего инструмента
Материал
алюминий, пластик, сталь
Материал назначения
Дерево, Пластик
Крепление
зажим
Длина, мм
1530
Ширина, мм
72
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зажимная направляющая шина, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Направляющая шина KRAFTOOL CG-150 1530 мм 32235-1.5 - профессиональный зажимной инструмент из авиационного алюминия, усиленный ребрами жёсткости. Имеет широкий спектр применения. Предназначена для использования в качестве направляющей для режущего инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Направляющая шина Kraftool CG-150 32235-1.5, 1530 мм, зажимная - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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