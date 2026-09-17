Направляющая шина Kraftool CG-100 32235-1.0, 1025 мм, зажимная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для фрезеров
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
1025
Минимальный диаметр, мм
1025
Максимальный диаметр, мм
1025
Длина, мм
1025
Ширина, мм
77
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 742301
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Загружаем...
3 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для фрезеров
Материал
пластик, сталь
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
1025
Минимальный диаметр, мм
1025
Максимальный диаметр, мм
1025
Длина, мм
1025
Ширина, мм
77
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.36х0.22х0.11
Вес, кг.
1.24
Описание товара Направляющая шина Kraftool CG-100 32235-1.0, 1025 мм, зажимная
Направляющая шина Kraftool CG-100 32235-1.0. Высокое качество. Широкий спектр применения Преимущества: Полированный широкий корпус. Губки из полиамида армированного фиберглассом Широкий профиль из анодированного авиационного алюминия с дополнительными ребрами жесткости Мягкие накладки для надежного и аккуратного зажима Фибергласовая рукоятка, усиленная внутренними ребрами жесткости Быстрозажимная конструкция Отверстие на рукоятке для подвеса и хранения инструмента Стальная рейка с индукционной закалкой в основании шины Усилие зажима, кгс 120
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для фрезеров
Материал
пластик, сталь
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
1025
Минимальный диаметр, мм
1025
Максимальный диаметр, мм
1025
Длина, мм
1025
Ширина, мм
77
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Направляющая шина - 1шт.
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Страна производитель
Китай
Направляющая шина Kraftool CG-100 32235-1.0. Высокое качество. Широкий спектр применения Преимущества: Полированный широкий корпус. Губки из полиамида армированного фиберглассом Широкий профиль из анодированного авиационного алюминия с дополнительными ребрами жесткости Мягкие накладки для надежного и аккуратного зажима Фибергласовая рукоятка, усиленная внутренними ребрами жесткости Быстрозажимная конструкция Отверстие на рукоятке для подвеса и хранения инструмента Стальная рейка с индукционной закалкой в основании шины Усилие зажима, кгс 120
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Направляющая шина Kraftool CG-100 32235-1.0, 1025 мм, зажимная - данный товар вы можете купить по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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