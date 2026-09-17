Измерительное колесо ЗУБР 34880, 0,1 - 9999 м, 9999 м, (курвиметр) со складной алюминиевой рукояткой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, алюминий
Особенности
окружность колеса 100 см, встроенная стальная подставка, шкала на ободе, складная конструкция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
В наличии
Код товара: 742288
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Загружаем...
3 020 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, алюминий
Особенности
окружность колеса 100 см, встроенная стальная подставка, шкала на ободе, складная конструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х17
Вес, кг.
1.96
Описание товара Измерительное колесо ЗУБР 34880, 0,1 - 9999 м, 9999 м, (курвиметр) со складной алюминиевой рукояткой
Надежный профессиональный курвиметр с большим колесом окружностью 100 см (диаметр 318 мм), оптимальный для точных измерений на строительных площадках, полях и дорогах с неровным покрытием. Оснащен четким механическим счетчиком с ценой деления 10 см, кнопкой сброса и выдвижной металлической подножкой для вертикальной парковки. Прочная алюминиевая рукоятка легко складывается пополам для транспортировки, а резиновый обод колеса устойчив к истиранию и гарантирует идеальный контакт с поверхностью.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип оборудования
пульт
Материал
пластик, алюминий
Особенности
окружность колеса 100 см, встроенная стальная подставка, шкала на ободе, складная конструкция
Страна производитель
Китай
Надежный профессиональный курвиметр с большим колесом окружностью 100 см (диаметр 318 мм), оптимальный для точных измерений на строительных площадках, полях и дорогах с неровным покрытием. Оснащен четким механическим счетчиком с ценой деления 10 см, кнопкой сброса и выдвижной металлической подножкой для вертикальной парковки. Прочная алюминиевая рукоятка легко складывается пополам для транспортировки, а резиновый обод колеса устойчив к истиранию и гарантирует идеальный контакт с поверхностью.
Измерительное колесо ЗУБР 34880, 0,1 - 9999 м, 9999 м, (курвиметр) со складной алюминиевой рукояткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3020 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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