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Геодезическая стальная мерная лента ЗУБР 34170-50_z01, 50 м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Геодезическая стальная мерная лента ЗУБР 34170-50_z01, 50 м

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Геодезическая стальная мерная лента ЗУБР 34170-50_z01, 50 м
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
35х26х6
Вес, кг.
1.48

Описание товара Геодезическая стальная мерная лента ЗУБР 34170-50_z01, 50 м

Геодезическая стальная мерная лента ЗУБР 34170-50_z01, 50 м

Отзывы о товаре Геодезическая стальная мерная лента ЗУБР 34170-50_z01, 50 м




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Геодезическая стальная мерная лента ЗУБР 34170-50_z01, 50 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Геодезическая стальная мерная лента ЗУБР 34170-50_z01, 50 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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