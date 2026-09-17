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Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором

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Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 1
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 2
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 3
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 4
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 5
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 6
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 7
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 8
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 1
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 2
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 3
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 4
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 5
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 6
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 7
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 8
  • Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742243
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором
4 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
угловые
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
Материал губок
кованая сталь SK5
Длина лезвия, в миллиметрах
62
Длина, мм
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х12
Вес, кг.
1.58

Описание товара Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором

Надёжные угловые ножницы с лезвием из кованой стали SK5 режут без смятия



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Отзывы о товаре Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
угловые
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
Материал губок
кованая сталь SK5
Длина лезвия, в миллиметрах
62
Длина, мм
220
Страна производитель
Китай
Описание
Надёжные угловые ножницы с лезвием из кованой стали SK5 режут без смятия


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы для профилей Kraftool MC-12 23372-12, для различных профилей из пластика и резины, с набором - по цене 4930 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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