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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике

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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 1
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 2
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 3
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 4
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 5
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 6
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 7
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 8
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 9
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 10
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 11
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 12
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 13
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
профессиональный
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 1
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 2
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 3
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 4
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 5
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 6
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 7
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 8
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 9
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 10
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 11
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 12
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 13
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
923
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х15х14
Вес, кг.
3.9

Описание товара Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике

Ручной станок для гибки арматуры на подшипнике предназначен для острого гиба гладкой и рельефной арматуры. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.



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Отзывы о товаре Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
923
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной станок для гибки арматуры на подшипнике предназначен для острого гиба гладкой и рельефной арматуры. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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