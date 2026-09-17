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Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2?

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Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 1
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 2
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 3
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 4
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 5
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 6
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 7
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 8
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Динамометрический ключ
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 1
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 2
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 3
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 4
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 5
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 6
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 7
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 8
  • Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2?
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
НИЗ
Тип инструмента
Динамометрический ключ
Тип динамометрического ключа
стрелочный
Комплектация
нет
Материал инструмента
инструментальная сталь
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х6х6
Вес, г.
930

Описание товара Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2?

Динамометрический ключ КМШ-140 НИЗ 2774-140 предназначен для затягивания болтов и гаек с заранее установленным усилием. Посадочное место данного ключа 1/2 дюйма. При затягивании стрелка остается на месте, а корпус со шкалой инструмента смещается, что позволяет точно определить рабочие параметры. Предел допускаемой относительной погрешности: +-6%.



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Отзывы о товаре Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2?




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
НИЗ
Тип инструмента
Динамометрический ключ
Тип динамометрического ключа
стрелочный
Комплектация
нет
Материал инструмента
инструментальная сталь
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
260
Страна производитель
Россия
Описание
Динамометрический ключ КМШ-140 НИЗ 2774-140 предназначен для затягивания болтов и гаек с заранее установленным усилием. Посадочное место данного ключа 1/2 дюйма. При затягивании стрелка остается на месте, а корпус со шкалой инструмента смещается, что позволяет точно определить рабочие параметры. Предел допускаемой относительной погрешности: +-6%.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ключ динамометрический шкальный НИЗ КМШ-140 2774-140, 20 - 140 Н·м, 1/2? - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1690 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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