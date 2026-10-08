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Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт.

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Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 1
Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 2
Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 3
Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 4
Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 5
Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
цилиндрическая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
6
Материал
сталь
  • Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 1
  • Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 2
  • Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 3
  • Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 4
  • Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 5
  • Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742165
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт.
1 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
цилиндрическая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
6
Материал
сталь
Количество, шт
1000
Размеры в упаковке, см
12х10х9
Вес, кг.
1.24

Описание товара Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт.

Стальные заклепки, 3.2 х 6 мм, 1000 шт, ЗУБР Профессионал 31312-32-06 применяются для создания неразъемного соединения повышенной прочности из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются для соединения листового металла и сборки стальных конструкций. Стальная заклепка обеспечивает высокую прочность соединения. Корпус и стержень заклепки изготовлены из оцинкованной стали, выдерживающей большие нагрузки. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.



Смотрите также: Заклепки

Отзывы о товаре Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт.




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
цилиндрическая
Диаметр заклепки
3.2 мм
Длина
6
Материал
сталь
Количество, шт
1000
Описание
Стальные заклепки, 3.2 х 6 мм, 1000 шт, ЗУБР Профессионал 31312-32-06 применяются для создания неразъемного соединения повышенной прочности из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются для соединения листового металла и сборки стальных конструкций. Стальная заклепка обеспечивает высокую прочность соединения. Корпус и стержень заклепки изготовлены из оцинкованной стали, выдерживающей большие нагрузки. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.


Смотрите также: Заклепки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепки вытяжные стальные ЗУБР 31312-32-06, 3,2 ? 6 мм, 1000 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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