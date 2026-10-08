Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-48-12, 4,8 ? 12 мм, 500 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
12
Материал
нерж. сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
В наличии
Код товара: 742160
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
3 140 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
12
Материал
нерж. сталь
Количество, шт
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, кг.
1.92
Описание товара Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-48-12, 4,8 ? 12 мм, 500 шт.
Нержавеющие заклепки, 4.8 х 12 мм, 500 шт, ЗУБР Профессионал 31316-48-12 применяются для создания неразъемного соединения из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются в местах с повышенными требованиями к прочности соединения и коррозионной стойкости. Находят широкое применение в пищевой и химической промышленности, строительстве. при сборке катеров. Корпус и стержень заклепки изготовлены из нержавеющей стали А2 для использования в условиях агрессивной внешней среды: повышенная влажность, осадки, высокие температуры. Более высокая прочность соединения по сравнению с алюминиевыми и стальными заклепками. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
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Бренд
ЗУБР
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
12
Материал
нерж. сталь
Количество, шт
500
Страна производитель
Китай
Нержавеющие заклепки, 4.8 х 12 мм, 500 шт, ЗУБР Профессионал 31316-48-12 применяются для создания неразъемного соединения из двух и более слоев материалов с помощью заклепочника. Используются в местах с повышенными требованиями к прочности соединения и коррозионной стойкости. Находят широкое применение в пищевой и химической промышленности, строительстве. при сборке катеров. Корпус и стержень заклепки изготовлены из нержавеющей стали А2 для использования в условиях агрессивной внешней среды: повышенная влажность, осадки, высокие температуры. Более высокая прочность соединения по сравнению с алюминиевыми и стальными заклепками. Конструкция бортика обеспечивает герметичность соединения.
Смотрите также: Заклепки
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Нержавеющие вытяжные заклепки ЗУБР 31316-48-12, 4,8 ? 12 мм, 500 шт. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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