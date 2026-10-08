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Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш

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Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш - фото 1
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш - фото 2
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
10
Материал
алюминий/сталь
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш - фото 1
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш - фото 2
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
10
Материал
алюминий/сталь
Количество, шт
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х13
Вес, кг.
1.34

Описание товара Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш

Многозажимные алюминиевые заклепки Al5052 KRAFTOOL Multi 311702-48-10 применяются для получения неразъемного соединения из двух и более слоев материала. Установка заклепок производится в предварительно просверленное отверстие при помощи заклепочника. Процесс установки заклёпок отличается простотой и технологичностью. Для монтажа требуется односторонний доступ к скрепляемым материалам и заклепочник. Высокая скорость и легкость монтажа значительно сокращают время работы.



Смотрите также: Заклепки

Отзывы о товаре Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.8 мм
Длина
10
Материал
алюминий/сталь
Количество, шт
500
Страна производитель
Китай
Описание
Многозажимные алюминиевые заклепки Al5052 KRAFTOOL Multi 311702-48-10 применяются для получения неразъемного соединения из двух и более слоев материала. Установка заклепок производится в предварительно просверленное отверстие при помощи заклепочника. Процесс установки заклёпок отличается простотой и технологичностью. Для монтажа требуется односторонний доступ к скрепляемым материалам и заклепочник. Высокая скорость и легкость монтажа значительно сокращают время работы.


Смотрите также: Заклепки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-48-10, 4,8 ? 10 мм, 500 ш - стоимость товара 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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