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Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000

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Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 1
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 2
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 3
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 4
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 5
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 6
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
алюминий
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 1
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 2
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 3
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 4
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 5
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 6
  • Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742156
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
алюминий
Количество, шт
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х17
Вес, кг.
1.75

Описание товара Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000

Многозажимные алюминиевые заклепки Al5052 KRAFTOOL Multi 311702-40-10 применяются для получения неразъемного соединения из двух и более слоев материала. Установка заклепок производится в предварительно просверленное отверстие при помощи заклепочника. Процесс установки заклёпок отличается простотой и технологичностью. Для монтажа требуется односторонний доступ к скрепляемым материалам и заклепочник. Высокая скорость и легкость монтажа значительно сокращают время работы.



Смотрите также: Заклепки

Отзывы о товаре Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Борт
стандартный
Вид головки
полукруглая
Диаметр заклепки
4.0 мм
Длина
10
Материал
алюминий
Количество, шт
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Многозажимные алюминиевые заклепки Al5052 KRAFTOOL Multi 311702-40-10 применяются для получения неразъемного соединения из двух и более слоев материала. Установка заклепок производится в предварительно просверленное отверстие при помощи заклепочника. Процесс установки заклёпок отличается простотой и технологичностью. Для монтажа требуется односторонний доступ к скрепляемым материалам и заклепочник. Высокая скорость и легкость монтажа значительно сокращают время работы.


Смотрите также: Заклепки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многозажимные алюминиевые вытяжные заклепки Kraftool Multi (Al5052) 311702-40-10, 4,0 ? 10 мм, 1000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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