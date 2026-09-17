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Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8

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Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 1
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 2
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 3
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 4
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 5
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 6
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 7
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 8
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 9
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 10
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 11
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 12
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
универсальный
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M8
Длина, мм
185
Ширина, мм
75
Комплектация
Насадка-заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, М3, М4, М5, М6, М8, 5 шт; Накидной ключ, 1 шт; Накидной ключ-рукоятка, 1 шт;
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 1
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 2
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 3
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 4
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 5
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 6
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 7
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 8
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 9
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 10
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 11
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 12
  • Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8
4 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал
пластик, металл
Материал назначения
универсальный
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M8
Длина, мм
185
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Насадка-заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, М3, М4, М5, М6, М8, 5 шт; Накидной ключ, 1 шт; Накидной ключ-рукоятка, 1 шт;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
727

Описание товара Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8

Насадка-заклепочник ЗУБР Профессионал НР-М8 М3 - М8 , на шуруповерт 31221 - это надежный и компактный инструмент для формирования соединений с помощью заклепок. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых резьбовых заклепок. Установка заклепок с помощью насадки и шуруповёрта происходит намного быстрее и легче по сравнению с использованием классических заклепочников, Диаметры заклепок: М3 - М8. Минимальный крутящий момент 15 Nm. Максимальная частота вращения 1000 об/мин.



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Отзывы о товаре Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал
пластик, металл
Материал назначения
универсальный
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M8
Длина, мм
185
Ширина, мм
75
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Насадка-заклепочник, 1 шт; Съемные насадки, М3, М4, М5, М6, М8, 5 шт; Накидной ключ, 1 шт; Накидной ключ-рукоятка, 1 шт;
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка-заклепочник ЗУБР Профессионал НР-М8 М3 - М8 , на шуруповерт 31221 - это надежный и компактный инструмент для формирования соединений с помощью заклепок. Применяется для установки нержавеющих, стальных и алюминиевых резьбовых заклепок. Установка заклепок с помощью насадки и шуруповёрта происходит намного быстрее и легче по сравнению с использованием классических заклепочников, Диаметры заклепок: М3 - М8. Минимальный крутящий момент 15 Nm. Максимальная частота вращения 1000 об/мин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка-заклепочник на шуруповерт ЗУБР НР-М8 31221, М3 - М8 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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