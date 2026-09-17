Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
В наличии
Код товара: 742150
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, съемные насадки (2 вида), накидной ключ
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8, М3-М6
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х4
Вес, г.
827
Описание товара Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР Профессионал К-М6 2 вида заклёпок 31196_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными и резьбовыми заклепками из стали, нержавеющей стали и алюминия. Данная модель имеет усиленный литой корпус и кованную рукоятку. Это обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Эргономичные рукоятки создают удобных захват и снижают нагрузку на руку во время интенсивных работ. Длина изделия 270 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитКувалда с удлинённой рукояткой Stayer Hercules 20110-5_z03, 5 кг
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитЗаклепочник литой поворотный KRAFTOOL RX-7 360°, 2.4-4.8 мм, (31...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитЛезвия для ножа OLFA OL-LB-50B, 18 мм, 50 шт., в пластиковом кей...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитСтрубцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный х...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУниверсальная струбцина Kraftool Universal UF-400/8 32018-080-40...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитКувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 2 кг, со стальной обрезиненной рук...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитЦельнокованый молоток кровельщика Kraftool Thor 20181, 600 г
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитМногофункциональная быстрозажимная струбцина Kraftool KRAFTFLEX ...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитЗакалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12/14 23413
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитКувалда с удлинённой рукояткой ЗУБР 20111-4_z03, 4 кг
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитБолторез 760 мм, 30", Cr-Mo Denzel (78538)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитРучной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый ги...
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, съемные насадки (2 вида), накидной ключ
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8, М3-М6
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР Профессионал К-М6 2 вида заклёпок 31196_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными и резьбовыми заклепками из стали, нержавеющей стали и алюминия. Данная модель имеет усиленный литой корпус и кованную рукоятку. Это обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Эргономичные рукоятки создают удобных захват и снижают нагрузку на руку во время интенсивных работ. Длина изделия 270 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок